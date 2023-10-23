Собянин сообщил о начале реставрации первой в России каменной шатровой церкви
В музее-заповеднике «Коломенское» отреставрируют фасады церкви Вознесения Господня XVI века. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и остается «уникальным произведением, соединившим элементы русского зодчества, готики и ренессанса».
Реставраторы обновят цоколь, галерею и шатер храма, а также механические элементы, и элементы из белого камня. Их очистят, обработают и восстановят историческую кладку и декор.
Также Собянин сообщил о планах благоустроить прилегающую территорию, реставрацию планируется завершить в следующем году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦАХАЛ: ХАМАС держит в заложниках 222 человека
- Кулинарные мастер-классы и встречи с работодателями прошли для будущих поваров в столице
- Боец UFC Чимаев заявил, что Кадыров подарил ему «Гелендваген»
- РБК: Банки не поддержали законопроект о доступе силовиков к данным клиентов
- Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей в мире
- Экипажи «Солнцепеков» начали применять новые системы привязки к местности
- Водителям разрешили размещать квадратные номера на автомобилях спереди
- В США машина въехала в толпу людей на пропалестинской акции
- «Известия»: В России установят единое время запрета на шум в домах
- Владимиру Соловьеву присвоили звание Героя ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru