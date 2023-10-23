Собянин сообщил о начале реставрации первой в России каменной шатровой церкви

В музее-заповеднике «Коломенское» отреставрируют фасады церкви Вознесения Господня XVI века. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и остается «уникальным произведением, соединившим элементы русского зодчества, готики и ренессанса».

Реставраторы обновят цоколь, галерею и шатер храма, а также механические элементы, и элементы из белого камня. Их очистят, обработают и восстановят историческую кладку и декор.

Также Собянин сообщил о планах благоустроить прилегающую территорию, реставрацию планируется завершить в следующем году.

