Собянин сообщил, что в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза
Три новых филиала усадьбы Деда Мороза откроется в парках Москвы в конце декабря. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что каждая разработана в определенной тематике: «Морозко» в ландшафтном парке «Митино», «Снежная королева» в Измайловском парке и «Простоквашино» в парке Олимпийской деревни.
По словам Собянина, новые филиалы дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино». Мэр напомнил, что в 2022 году в ней был закончен капремонт, за счет чего площадь экскурсионных пространств увеличилась почти в три раза.
Кроме того, Собянин сообщил, что в городе установят свыше 150 специальных ящиков «Почта Деда Мороза» для приема писем. Он добавил, что узнать ящики можно по брендированной оклейке «Почта Деда Мороза».
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