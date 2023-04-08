Собянин: Реабилитация Битцевского леса создала качественную среду для отдыха и досуга людей
Власти Москвы подвели итоги «реабилитации» Битцевского парка. Этот экологический проект стал одним из важнейших по итогам 2022 года, отметил на своем персональном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Центральная часть леса осталась неприкосновенной, а по границе зеленой территории сформировали защитный буфер, снимающий нагрузку с заповедных участков природной территории. Ближе к жилым кварталам создали несколько локальных рекреационных центров - спортивных, досуговых и для тихого отдыха», - отметил Сергей Собянин.
По словам главы города, в парковой зоне обустроили и обновили порядка 100 детских и спортивных площадок. Улучшили существующие велодорожки, создали веломаршрут протяженностью 9 км. Гранитный отсев, терравей, а также настилы на свайном основании - эти экологичные материалы использовали для объектов.
Также за последние годы также привели в порядок более десятка знаковых объектовх, таких как парк 30-летия района Ясенево, сквер «Беляево - Богородское», усадьба «Богородицкое», общественные пространство в границах ул. Тарусская, Вильнюсская, Голубинская и Новоясеневского проспекта, а также в границах девятого микрорайона Теплого Стана и другие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru