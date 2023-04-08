Собянин: Реабилитация Битцевского леса создала качественную среду для отдыха и досуга людей

«Центральная часть леса осталась неприкосновенной, а по границе зеленой территории сформировали защитный буфер, снимающий нагрузку с заповедных участков природной территории. Ближе к жилым кварталам создали несколько локальных рекреационных центров - спортивных, досуговых и для тихого отдыха», - отметил Сергей Собянин.

По словам главы города, в парковой зоне обустроили и обновили порядка 100 детских и спортивных площадок. Улучшили существующие велодорожки, создали веломаршрут протяженностью 9 км. Гранитный отсев, терравей, а также настилы на свайном основании - эти экологичные материалы использовали для объектов.

Также за последние годы также привели в порядок более десятка знаковых объектовх, таких как парк 30-летия района Ясенево, сквер «Беляево - Богородское», усадьба «Богородицкое», общественные пространство в границах ул. Тарусская, Вильнюсская, Голубинская и Новоясеневского проспекта, а также в границах девятого микрорайона Теплого Стана и другие.





