Собянин: Развитие промышленного дизайна — одно из приоритетных направлений для Москвы

Московские власти учредили премию «Лучший промышленный дизайн России» после подписания меморандума о сотрудничестве по развитию образовательного направления «Промышленный дизайн». Документ подписали заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры России Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

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Мэр Москвы подчеркнул, что развития промышленного дизайна - одно из приоритетных направлений для города.

«В рамках конкурса эксперты оценят мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, обувь и хай-тек. Проекты-победители разместят на своей продукции специальный знак лауреата», - отметил Сергей Собянин.

В конкурсе три номинации: «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий». Подать заявку можно через официальный портал: redesign.otkroimosprom.ru/o-premii/ до 31 июля.

Победителей наградят в Москве в конце августа.

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ФОТО: РИА Новости
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