Собянин опроверг слухи о новой мобилизации в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр» высказался о вручении повесток москвичам.
По словам градоначальника, военкоматы продолжают плановую работу. Речь идет о призыве на срочную службу, которая не связана со спецоперацией на Украине, подчеркнул Собянин.
«Каждый год много лет есть осенний, весенний призыв на срочную службу. Они никак не связаны с СВО», - сказал мэр.
Он напомнил, что военкоматы ведут работу по уточнению данных, продолжается привлечение добровольцев на контрактную службу. Речи о новой волне мобилизации нет, заверил Собянин.
«А те, кто раздувают – провокаторы чистой воды», - добавил градоначальник.
Об уточнении данных военнообязанных ранее сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он попросил горожан отнестись к ситуации с пониманием, передает НСН.
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