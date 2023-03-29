Собянин опроверг слухи о новой мобилизации в Москве

По словам градоначальника, военкоматы продолжают плановую работу. Речь идет о призыве на срочную службу, которая не связана со спецоперацией на Украине, подчеркнул Собянин.

«Каждый год много лет есть осенний, весенний призыв на срочную службу. Они никак не связаны с СВО», - сказал мэр.

Он напомнил, что военкоматы ведут работу по уточнению данных, продолжается привлечение добровольцев на контрактную службу. Речи о новой волне мобилизации нет, заверил Собянин.

«А те, кто раздувают – провокаторы чистой воды», - добавил градоначальник.

Об уточнении данных военнообязанных ранее сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он попросил горожан отнестись к ситуации с пониманием, передает НСН.

