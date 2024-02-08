Собянин рассказал об уникальных разработках московских медиков
Московские власти с 2022 года выделили гранты для 142 исследований медиков в рамках программы «Сделано московскими врачами», написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«За два года город поддержал грантами 142 прорывных исследования столичных медиков. Свыше 20 проектов уже прошли этап пилотирования и доказали свою эффективность в клинической практике. […] Ежегодно Москва выделяет врачам 1 млрд руб. на разработку высокотехнологичных методов диагностики, лечения и реабилитации», - говорится в сообщении.
Так, в Спинальном центре ГКБ №67 имени Ворохобова закончилась разработка первой в стране методики стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях, с помощью которой были успешно проведены более 850 операций.
В центрре енфрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ №52 запущен дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с трансплантированной точкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru