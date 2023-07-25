Собянин рассказал об окончании капитальной реконструкции ещё двух городских поликлиник
Капитальная реконструкция двух детских поликлиник завершилась в районах Ивановское и Западное Дегунино, сообщил глава столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, накануне отреставрированные поликлиники уже приняли своих первых пациентов. Более 16 тысяч человек могут обратиться за медицинской помощью в новые поликлиники, отметил мэр.
Градоначальник уточнил, что все отреставрированные поликлиники обновлены строго по новому московскому стандарту. В каждом здании заменили все инженерные системы, а также оснастили мед. учреждения самым современным оборудованием. Кабинеты самых популярных врачей расположились на нижних этажах, более узконаправленные специалисты же ведут прием рядом.
Во всех детских поликлиниках столицы все медицинские карты ведутся в электронном формате, благодаря чему вместо картохранилищ были организованы комнаты профессионального роста, рассказал глава Москвы.
Около поликлиник были установлены фонари и скамейки для отдыха. Осенью-зимой планируется высадить кустарники и деревья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru