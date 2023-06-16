Собянин рассказал об итогах реставрации дома Палибина 1818 года постройки в Хамовниках
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал об итогах реставрации дома Палибина в Хамовниках - 200-летнего дома с мезонином, который восстановили реставраторы и волонтеры.
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По его словам, в столице около 100 домов-памятников деревянного зодчества. Власти Москвы отреставрировали 26 таких домов за последние 12 лет. Градоначальник отметил, что дома Палибина в свои 205 лет выглядит как новенький. Реставраторы смогли спасти еще один памятник старины, тщательно восстанавливая лепнину, облицовку, деревянный декор.
Здание построили в 1818 году для коллежского асессора, директора чертежного отдела Межевой канцелярии Гаврилы Палибина, напомнил мэр столицы.
Глава столицы рассказал, что по завершении реставрационных работ жители и гости Москвы смогут посетить особняк на экскурсиях. Москва - древний город с уникальной архитектурой и огромным количеством исторических памятников, заключил Собянин.
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