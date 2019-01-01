Собянин рассказал об идеологии программы «Мой район»

Программа «Мой район» призвана устранить неравенство между территориями столицы, и направлена на их комплексное развитие. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарного заседания в рамках Московского урбанистического форума-2019.

Градоначальник напомнил, что большинство жителей столицы проживает в спальных районах, и власти города продвигают стратегию развития районов, повышая качество жизни в них.

«Мы всегда занимались тем, чтобы у каждого москвича была в районе достойная школа, качественная поликлиника, музыкальная школа, дом культуры, прекрасный парк. Чтобы каждый москвич независимо от места проживания чувствовал себя одинаково комфортно, чувствовал себя москвичом», — заключил Собянин.

Добавим, что московский урбанистический форум стартовал 4 июля и продлится по 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий форума выбран парк «Зарядье». Деловая программа рассчитана на два дня.

