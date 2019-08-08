Собянин рассказал о завершении проходки сразу двух тоннелей БКЛ метро

Впервые в истории столичного метростроения одновременно завершилась проходка сразу двух тоннелей на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства станции «Улица Народного Ополчения» БКЛ.

«Сегодня одновременно заканчиваем проходку двумя щитами - на "Мичуринском проспекте " и "Улице Народного Ополчения ". Казалось бы - событие небольшое, но на самом деле редкое для метрополитена в силу того, что два щита одновременно - у нас в истории строительства пока не было», - сказал градоначальник.

В пресс-службе мэрии отметили, что проходка перегонного тоннеля между станциями БКЛ «Карамышевская» и «Улица Народного Ополчения» длиной 1,8 тыс. м выполнил тоннелепроходческий комплекс «Светлана». Щит прошел под Карамышевским спрямлением русла Москвы-реки, проходка велась в сложных горно-геологических условиях.

Одновременно была завершена проходка еще одного правого перегонного тоннеля - между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект», которые войдут в состав юго-западного участка БКЛ «Аминьевское шоссе» - «Проспект Вернадского» общей протяженностью 4,6 км. Работы вел тоннелепроходческий комплекс «Евгения» диаметром 6 м. Проходческие работы по прокладке левого перегонного тоннеля между этими станциями выполнены уже на 93%. Окончание намечено на 17 августа.

В настоящее время идут работы по сооружению всех участков БКЛ. Проходку тоннелей ведут 14 ТПМК. Уже пройдено более 60 процентов тоннелей.

За последние восемь лет в российской столице было введено в эксплуатацию 155 км линий метро, 81 новая станция, 3 дополнительных вестибюля, 10 электродепо метро и МЦК.

