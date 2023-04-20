Собянин рассказал о возможностях нового стандарта онкопомощи в Москве

Качество медицинской помощи пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также матерям и детям постепенно повышается. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что проект реализуется в рамках программы «Столичное здравоохранение».

«Теперь в одном месте - диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другое. Пациентам не приходится обращаться в другие медицинские организации», - пояснил мэр.

Собянин добавил, что за 2,5 года помощь была оказана 120 тысячам пациентов.

Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями работает «инфарктная сеть», в составе которой находятся более 20 больниц, А в «Коммунарке» и больнице имени Ворохобова в прошлом году были открыты два современных перинатальных центра.

