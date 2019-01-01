Собянин рассказал о темпах обновления трамвайного парка Москвы

Москва каждый года закупает 10 современных трамваев «Витязь-Москва». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter и в социальной сети «Вконтакте».

«120 лет назад в Москве начали ходить первые электрические трамваи. Их путь пролегал от Бутырской Заставы до Петровского парка, а сегодня трамвайная сеть столицы насчитывает 418 км. Этот безопасный, экологичный и быстрый транспорт переживает в городе второе рождение. Ремонтируем пути, отделяем их от проезжей части», - сообщил мэр.

Глава города также подчеркнул, что при таких темпах, через пять лет в Москве вообще не останется старых трамваев.

Напомним, московские власти с 2011 года занимаются возрождением трамваев в столице. Устаревшие модели снимают с эксплуатации и заменяют их на трамваи марки «Витязь-Москва». Кроме того, постоянно идёт строительство новых линий и обособление трамвайных путей.



