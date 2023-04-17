Собянин рассказал о сводной группировке пожарных, спасателей и специалистов городских служб
В Москве появилась сводная мобильная группировка, в состав которой вошли пожарные, спасатели и специалисты городских служб. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что общая численность группировки составляет шесть тысяч человек и полторы тысячи единиц спецтехники. Уникальна она тем, что в нее входят 25 мобильных отрядов из специалистов инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства.
Градоначальник добавил, что в состав сводной мобильной группировки также включены группа управления, связи и обеспечения работы штаба группировки, авиационный отряд и другие.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 789 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 944 / сут.
- Для молодых ИТ-специалистов упростят правила получения льготной ипотеки
- Владелец KFC продал свои рестораны в России
- Ребёнка госпитализировали в Чите после нападения собак
- Трехкратная чемпионка России по гандболу умерла в 29 лет
- Посол США в РФ заявила о встрече с Гершковичем в СИЗО Лефортово
- Пригожин назвал «жирную точку» в спецоперации на Украине
- В Молдавии объяснили отказ во въезде Минниханову «вмешательством в дела страны»
- Пригожин предложил армии Финляндии сразиться насмерть с ЧВК «Вагнер»
- Комитет Думы одобрил получение гражданства для заключивших контракт с ВС России иностранцев
- Набиуллина заявила, что больших послаблений по валютным ограничениям не планируется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru