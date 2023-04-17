Собянин рассказал о сводной группировке пожарных, спасателей и специалистов городских служб

В Москве появилась сводная мобильная группировка, в состав которой вошли пожарные, спасатели и специалисты городских служб. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что общая численность группировки составляет шесть тысяч человек и полторы тысячи единиц спецтехники. Уникальна она тем, что в нее входят 25 мобильных отрядов из специалистов инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства.

Градоначальник добавил, что в состав сводной мобильной группировки также включены группа управления, связи и обеспечения работы штаба группировки, авиационный отряд и другие.

