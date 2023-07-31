Собянин рассказал о результатах работы Агентства креативных индустрий

По его словам, за это время было поддержано свыше четырёх тысяч предпринимателей, состоялось порядка 40 крупных мероприятий и конкурсов, активнее всего развиваются сферы дизайна, моды, легкой промышленности, кино и анимации.

Градоначальник отметил, что для творческих предпринимателей АКИ разработало такие проекты, как «Фабрика дизайна», «Дизайн-цех», «Арт-фабрика», «Фабрика легпрома», «Арт.Практикум» и «Российская креативная неделя. Москва Фест».

Также Собянин указал, что Агентство поддерживает крупнейшие ярмарки современного искусства, такие, как blazar, Cosmoscow и «Арт Москва», на которых как профессионалы, так и новички арт-индустрии могут бесплатно представить свои работы и продать их.

«В июле этого года запущена платформа «Центр материалов» - первая в России интернет-площадка для дизайнеров и производителей материалов из разных стран. В апреле стартовал курс по изучению интеллектуального права для столичных топ-менеджеров сферы креативных индустрий «ПРО.Креатус». Сейчас идет набор на второй поток», - добавил мэр.

Собянин добавил, что также АКИ выделяет гранты на обучение и оборудование, в 2022 году помощь на общую сумму 300 млн рублей получили больше половины московских кинотеатров, что позволило столице сохранить для москвичей важную досуговую инфраструктуру.

Ранее мэр Москвы заявил, что мобильное приложение «Электронный дом Москвы» получило новые удобные функции с учетом пожеланий пользователей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

