Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ
1 марта 202410:42
Москвичи в первый год работы Большой кольцевой линии (БКЛ) совершили более 340 миллионов поездов, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
При этом в будние дни кольцом пользуются свыше 1,3 миллиона человек.
«Мегапроект, реализованный за рекордные 10 лет. Крупнейшее в мире подземное метрокольцо протяженностью 70 км. Новое сердце московского метро. Сегодня, как это и бывает с удачными проектами, кажется, что БКЛ была всегда», - написал градоначальник.
Он отметил, что БКЛ улучшила транспортную доступность всего города, и горожане в среднем благодаря новым маршрутам экономят до 45 минут в день.
«БКЛ – это около 100 современных поездов «Москва-2020» российского производства. Бесшумные и просторные, с интерактивными схемами, сквозным проходом и USB-зарядками, расположенными у каждого сиденья, - они задали новый уровень комфорта поездок», - добавил мэр.
Мэр также поблагодарил всех, кто был причастен к созданию и строительству «нового сердца Московского метрополитена».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru