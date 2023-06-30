Собянин рассказал о ресурсах, которые позволяют Москве противостоять санкционному давлению

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии города в условиях санкционной блокады.

«За эти годы мы не стояли на месте, развитие экономики города превышало динамику развития страны в два раза. Мы росли очень хорошими темпами», - подчеркнул Собянин.

По его словам, город развивается хорошими темпами благодаря росту инвестиций. В Москве инвестиции окупаются кратно быстрее, и их делать гораздо комфортнее, чем в любом другом городе, добавил мэр.

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Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени заявил, что мир не рухнул из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка. Глава государства отметил, что на этом фоне наоборот расширись возможности для российских компаний. Он призвал помочь отечественным производителям «раскрутиться».

До этого президент РФ Владимир Путин в видеообращении на итоговой сессии Форума регионов России и Белоруссии сказал, что Россия и Белоруссия делают все для обеспечения «иммунитета к негативному воздействию санкций». Как отметил российский лидер, два государства стараются обеспечить устойчивость своих экономик, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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