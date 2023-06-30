Собянин рассказал о ресурсах, которые позволяют Москве противостоять санкционному давлению

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии города в условиях санкционной блокады.

«За эти годы мы не стояли на месте, развитие экономики города превышало динамику развития страны в два раза. Мы росли очень хорошими темпами», - подчеркнул Собянин.

По его словам, город развивается хорошими темпами благодаря росту инвестиций. В Москве инвестиции окупаются кратно быстрее, и их делать гораздо комфортнее, чем в любом другом городе, добавил мэр.