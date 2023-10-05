Собянин рассказал о развитии системы столичного образования

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы №1580 в Лефортово, и поздравил педагогов с Днем учителя.

Он назвал праздник «серьезным» для всей страны, а для московских педагогов – особенным.

«Мы, конечно, стараемся помочь вам в вашем педагогическом труде, обеспечиваем материальную базу, Московскую электронную школу, финансирование, но, конечно, московское образование крутое, потому что у нас такие замечательные педагоги», - сказал градоначальник.

Мэр добавил, что в следующем году в столице запустят программу реконструкции некоторых школьных зданий. Школа, которую посетил Собянин, была открыта к 1 сентября текущего года, и сегодня она считается самым крупным учебным корпусом в Лефортово.

