Собянин рассказал о развитии системы столичного образования
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы №1580 в Лефортово, и поздравил педагогов с Днем учителя.
Он назвал праздник «серьезным» для всей страны, а для московских педагогов – особенным.
«Мы, конечно, стараемся помочь вам в вашем педагогическом труде, обеспечиваем материальную базу, Московскую электронную школу, финансирование, но, конечно, московское образование крутое, потому что у нас такие замечательные педагоги», - сказал градоначальник.
Мэр добавил, что в следующем году в столице запустят программу реконструкции некоторых школьных зданий. Школа, которую посетил Собянин, была открыта к 1 сентября текущего года, и сегодня она считается самым крупным учебным корпусом в Лефортово.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru