Собянин рассказал о развитии проекта «Мой администратор» в медучреждениях столицы

Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» к концу 2023 года будут работать администраторами во всех поликлиниках Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам градоначальника, проект «Мой администратор» начал свою работу в столице в 2020 году. Именно в рамках этого проекта сотрудники «Моих документов» начали помогать в медицинских учреждениях. В прошлом году проект был расширен на все взрослые поликлиники Москвы, а также детские, в которых уже завершился капительные ремонт.

Глава столицы отметил, что именно администраторы создают положительный настрой у посетителей поликлиники, так как именно они встречают пациентов, помогают им распечатать талоны и так далее. Перед тем, как начать работать в поликлиниках, сотрудники проходят специальную подготовку в Академии искреннего сервиса. По словам мэра Москвы, более полутора тысяч администраторов офисов «Мои документы» работают в 230 медучреждениях.

