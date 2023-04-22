Собянин рассказал о развитии Донского и Даниловского районов
В Даниловском районе Москвы собираются построить 7,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 5,3 млн кв. м жилья. Новые объекты появятся на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.
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«Даниловский район стал местом реализации крупнейшего градостроительного проекта - реновации бывшей промзоны завода «ЗИЛ» и прилегающих территорий. В общей сложности здесь планируется построить 7,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 5,3 млн кв. м жилья», - написал он.
Собянин подчеркнул, что благодаря масштабному строительству территория бывшего завода станет комфортным городским районом «и одним из крупнейших мест приложения труда».
По данным мэра Москвы, население только Донского и Даниловского районов составляет около 160 тыс. человек. С 2016 года в этих районах действуют новые станции Московского центрального кольца (МЦК): «Площадь Гагарина», «Крымская», «Верхние Котлы», «ЗИЛ» и «Автозаводская». На Замоскворецкой линии метро в 2015 году была введена в эксплуатацию станция «Технопарк». Появились четыре маршрута наземного городского транспорта.
Новые дороги построены в ходе реорганизации «ЗИЛа».
«В этом году планируем открыть новый мост через затон «Новинки». Продолжается строительство участков Крутицкой и Симоновской набережных от Новоспасского моста до ЖК «Форивер». Реализация этих проектов позволит завершить формирование единой дорожной магистрали вдоль набережных Москвы-реки от Новоспасского моста до 2-го Южнопортового проезда», - заявил московский градоначальник.
В ходе реорганизации «ЗИЛа» в жилом квартале построили парк «Тюфелева роща». В планах - благоустройство Новоданиловской, Дербеневской, Павелецкой и Даниловской набережных, 1-го Донского проезда и улиц, прилегающих к Павелецкому вокзалу, а также улицы Шаболовка, одной из старейших в этих районах.
В Даниловском районе преобразился Даниловский рынок, который в числе первых в столице поменял формат торговли.
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