Собянин рассказал о развитии Донского и Даниловского районов

«Даниловский район стал местом реализации крупнейшего градостроительного проекта - реновации бывшей промзоны завода «ЗИЛ» и прилегающих территорий. В общей сложности здесь планируется построить 7,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 5,3 млн кв. м жилья», - написал он.

Собянин подчеркнул, что благодаря масштабному строительству территория бывшего завода станет комфортным городским районом «и одним из крупнейших мест приложения труда».

По данным мэра Москвы, население только Донского и Даниловского районов составляет около 160 тыс. человек. С 2016 года в этих районах действуют новые станции Московского центрального кольца (МЦК): «Площадь Гагарина», «Крымская», «Верхние Котлы», «ЗИЛ» и «Автозаводская». На Замоскворецкой линии метро в 2015 году была введена в эксплуатацию станция «Технопарк». Появились четыре маршрута наземного городского транспорта.

Новые дороги построены в ходе реорганизации «ЗИЛа».

«В этом году планируем открыть новый мост через затон «Новинки». Продолжается строительство участков Крутицкой и Симоновской набережных от Новоспасского моста до ЖК «Форивер». Реализация этих проектов позволит завершить формирование единой дорожной магистрали вдоль набережных Москвы-реки от Новоспасского моста до 2-го Южнопортового проезда», - заявил московский градоначальник.

В ходе реорганизации «ЗИЛа» в жилом квартале построили парк «Тюфелева роща». В планах - благоустройство Новоданиловской, Дербеневской, Павелецкой и Даниловской набережных, 1-го Донского проезда и улиц, прилегающих к Павелецкому вокзалу, а также улицы Шаболовка, одной из старейших в этих районах.

В Даниловском районе преобразился Даниловский рынок, который в числе первых в столице поменял формат торговли.





