Собянин рассказал о работе социальной службы Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил социальных работников города с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня.

«Сегодня мы отмечаем День социального работника - праздник сильных и неравнодушных людей, искренних в своем желании помочь каждому, кто оказался в сложной жизненной ситуации», — написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.

Собянин указал, что адресную и регулярную помощь получают более 4,5 млн москвичей, или каждый третий житель столицы. Профессию соцработника традиционно выбирают женщины, однако сейчас растет число мужчин среди сотрудников социальных учреждений, их уже более 15%. Около 17% работников отрасли — молодежь в возрасте до 35 лет.

Как отметил мэр, москвичи привыкли гордиться системой социальной защиты города, и власти стремятся сохранить все лучшее из опыта прошлых лет и сделать социальную помощь более «душевной и эффективной».

«Для родителей ... в сложной жизненной ситуации, всегда открыты двери семейных центров, где многопрофильная команда специалистов поможет в решении психологических и юридических вопросов. А ребята, испытывающие проблемы в общении и прочие трудности подросткового возраста, смогут найти себя в современных пространствах подростковых клубов», — подчеркнул Собянин.

Специалисты центров содействия семейному воспитанию трудятся над решением задачи семейного устройства детей-сирот, которая стала менее острой, чем в прошлые годы. Число детей, проживающих в интернатных учреждениях, уже сократилось в четыре раза, около 94% детей-сирот устроили в приемные семьи.

Кроме того, в столице появляются новые современные сервисы для удобства родителей. Так, в вопросах опеки москвичам помогают семейные центры, а две наиболее востребованные услуги теперь можно получить во флагманских центрах госуслуг «Мои документы».

Также в Москве активно развивается проект «Московское долголетие»: в городе открыт 71 центр, к концу года их число вырастет до 120. Подход к оказанию соцподдержки на дому одиноким пожилым москвичам и людям с инвалидностью серьезно изменился: подать заявление на помощь соцработника стало намного легче, специалисты уделяют большую часть времени общению с людьми, которые нуждаются во внимании.

Кроме того, в Москве востребован проект «Школа родственного ухода», в которой соцработники дают профессиональные знания о помощи тяжелобольным людям. Столичные социальные работники взяли на себя и принципиально новую задачу, став социальными координаторами в стационарах города. Такие сотрудники помогают пациентам в решении немедицинских вопросов.

Еще один новый проект - поддержка людей с онкологическими заболеваниями: этим занимаются специалисты Московской службы психологической помощи. Также в столице переформатировали психоневрологические интернаты, которые стали социальными домами и центрами сопровождаемого проживания с безбарьерной средой и комфортной обстановкой.

Кроме того, соцзащита одной из первых пришла на помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Специалисты занимаются реабилитацией, переобучением, трудоустройством, юридическими вопросами, пособиями, обучением детей, помощью пожилым родственникам.

