Собянин рассказал о программах профобучения для москвичей с инвалидностью
Бесплатное профессиональное обучение стало доступно москвичам с ограниченными возможностями здоровья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, проводить такое обучение будут на базе лучших образовательных организаций столицы по востребованным специальностям в сферах услуг, образования, ИТ, ЖКХ, транспорта, промышленности и офисного труда.
Градоначальник отметил, что во время обучения будет выплачиваться стипендия. По окончании обучения город поможет с трудоустройством москвичам с инвалидностью. Также граждане могут участвовать и в других проектах службы занятости столицы. В частности, программа «Доступная работа» поможет составить резюме и заполнить все необходимые документы для трудоустройства. Программа «Маршрут возможностей участников чемпионата «Абилимпикс» поможет найти свой карьерный путь, устроиться на работу и стать профессионалом в своей сфере. Клуб «Хочу работать» каждый месяц проводит встречи, на которых крупные столичные компании предлагают работу и проводят собеседования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru