Собянин рассказал о проекте диспансерного наблюдения хронических больных

По его словам, это граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, такими как, хроническая сердечная недостаточность, гипертония, сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, язвенная болезнь», - написал мэр.

Градоначальник указал, что диспансерное наблюдение таких пациентов является одним из приоритетов госпрограммы «Столичное здравоохранение», равно как и обновление поликлиник - на реконструкции находится 121 такое медучреждение, работы в которых планируется завершить в конце 2023 года.

«Строим и новые - порядка 30 в районах, где активно строится новое жилье, девять из них уже принимают пациентов. В поликлиники закупаем современное оборудование, медперсонал обучаем в соответствии с новым московским стандартом», - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что благодаря индивидуальной программе медики имеют возможность контролировать состояние больного в динамике, а также постоянно находятся на связи с пациентами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новую поликлинику в Люберцах планируют открыть в четвёртом квартале 2023 года, сообщает RT.

