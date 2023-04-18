Собянин рассказал о проекте диспансерного наблюдения хронических больных

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что участниками программы проактивного диспансерного наблюдения являются около миллиона москвичей.

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По его словам, это граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, такими как, хроническая сердечная недостаточность, гипертония, сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, язвенная болезнь», - написал мэр.

Градоначальник указал, что диспансерное наблюдение таких пациентов является одним из приоритетов госпрограммы «Столичное здравоохранение», равно как и обновление поликлиник - на реконструкции находится 121 такое медучреждение, работы в которых планируется завершить в конце 2023 года.

«Строим и новые - порядка 30 в районах, где активно строится новое жилье, девять из них уже принимают пациентов. В поликлиники закупаем современное оборудование, медперсонал обучаем в соответствии с новым московским стандартом», - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что благодаря индивидуальной программе медики имеют возможность контролировать состояние больного в динамике, а также постоянно находятся на связи с пациентами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что новую поликлинику в Люберцах планируют открыть в четвёртом квартале 2023 года, сообщает RT.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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