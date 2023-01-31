Собянин рассказал о приоритетах нового стандарта надомного обслуживания одиноких москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом стандарте надомного обслуживания одиноких пожилых горожан и инвалидов.

Как отметил градоначальник, такое обслуживание — важная «ниточка, связывающая с внешним миром» пожилых москвичей и инвалидов, которым тяжело выходить из дома, и визит социального работника для них становится важнейшим событием.

«В системе социальной защиты Москвы надомным обслуживанием охвачено около 100 тыс. человек. В своем привычном виде эта система сложилась в первой половине 90-х годов и для своего времени была по-настоящему передовой и гуманной. Но все меняется, и несколько лет назад мы решили, что пришла пора взглянуть по-новому и на стандарты надомного обслуживания в Москве», — написал Собянин на своем персональном сайте.

По словам мэра, система делала акцент на стабильность и надежность обеспечения стандартным набором услуг — доставкой продуктов и лекарств, оплатой услуг ЖКХ, при этом за дополнительную плату можно было получить и другие услуги, например, генеральную уборку квартиры. В рамках нового стандарта власти решили обратить больше внимания на индивидуальные потребности конкретного человека, в том числе необходимость нормального общения. На основе этих потребностей подопечным будут предлагать индивидуальный набор услуг.

Собянин рассказал, что процесс подачи заявки на социальное надомное обслуживание стал значительно проще: теперь это можно сделать по экстерриториальному принципу в любом центре госуслуг «Мои документы» или в электронном виде на официальном сайте мэра. Кроме того, в столице упростили процедуру оценки нуждаемости в надомном обслуживании.

«Раньше к москвичу приходила целая экспертная комиссия, которая проводила полный осмотр жилья и стандартизированный опрос пожилого человека, для которого подобное общение могло оказаться нелегким испытанием. Сегодня приходит всего один социальный инспектор, который проводит диагностику в максимально доброжелательной и неформальной обстановке», — отметил Собянин.

Для диагностики используют уникальную технологию, разработанную столичными специалистами. С помощью вопросов, наблюдения и совместно выполненных действий инспектор оценивает функциональные дефициты человека, его потребность в тех или иных услугах, принимая во внимание наличие когнитивных нарушений и риск падений. Затем специалист вносит данные в программу, которая с помощью специальных алгоритмов формирует индивидуальную программу надомного обслуживания с максимальным набором соцуслуг.

По словам Собянина, теперь социальные службы предлагают пожилому человеку новые и разнообразные услуги, в том числе приготовление горячей пищи, утренний и вечерний туалет, полное купание, подготовку лекарств, прогулки на свежем воздухе. Соцработники будут проводить до 80% времени, общаясь со своими подопечными, и предоставлять социальные услуги до четырех часов в день.

Градоначальник добавил, что новый стандарт социального обслуживания внедрялся поэтапно в 2020-2022 годах и уже охватывает 100% подопечных.

«Благодаря новому взгляду на социальное обслуживание наш город стал добрее и лучше. И я от всей души благодарю социальных работников Москвы за то, что они делают для москвичей, которые особенно нуждаются в помощи и поддержке», - заключил Собянин.

