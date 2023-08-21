Собянин рассказал о полезных городских услугах на ВДНХ

ВДНХ теперь не просто достопримечательность и место отдыха, но и площадка для получения городских услуг, рассказал в своем телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Теперь там можно и отдохнуть, и провести время с пользой: оформить документы во Дворце госуслуг, пройти диспансеризацию в павильоне «Здоровая Москва», получить современное образование», - написал он.

На территории ВДНХ 49 объектов культурного наследия: фонтаны, исторические павильоны, аллеи, сады. В последние годы за время программы «Возрождение ВДНХ» открыты около 20 музейно-выставочных пространств и проведены реставрационные работы.

Сейчас там готовятся к проведению Международной выставки-форума «Россия», которая должна пройти с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го.

