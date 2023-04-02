Собянин рассказал о планах развития инженерной инфраструктуры Москвы

По его словам, в городе установят новые зарядки для электромобилей и электробусов. Москва обеспечит электричеством объекты фонда реновации, фестивальные площадки.

В подготовке к новому отопительному сезону в столице проведут гидравлические и температурные испытания. Это позволяет выявить ненадежные участки теплосетей и устранить проблемы.

«Горячую воду при этом отключаем всего на 10 дней», - подчеркнул градоначальник.

Мэр сообщил о продолжении внедрения системы дистанционного контроля на тепловых пунктах. Проблемные участки выявляются в автоматизированном режиме.

«Также до конца года в Москве приведут в порядок 167 км водопроводов, 112 км канализационных и 20,6 км водосточных сетей», - добавил Собянин.

С момента полного запуска Большой кольцевой линии метро (БКЛ) пассажиры совершили более 26,5 миллиона поездок, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

