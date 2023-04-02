Собянин рассказал о планах развития инженерной инфраструктуры Москвы
До конца 2023 года в Москве построят и реконструируют более 2,4 тысячи километров электрических и свыше 300 километров тепловых сетей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.
По его словам, в городе установят новые зарядки для электромобилей и электробусов. Москва обеспечит электричеством объекты фонда реновации, фестивальные площадки.
В подготовке к новому отопительному сезону в столице проведут гидравлические и температурные испытания. Это позволяет выявить ненадежные участки теплосетей и устранить проблемы.
«Горячую воду при этом отключаем всего на 10 дней», - подчеркнул градоначальник.
Мэр сообщил о продолжении внедрения системы дистанционного контроля на тепловых пунктах. Проблемные участки выявляются в автоматизированном режиме.
«Также до конца года в Москве приведут в порядок 167 км водопроводов, 112 км канализационных и 20,6 км водосточных сетей», - добавил Собянин.
С момента полного запуска Большой кольцевой линии метро (БКЛ) пассажиры совершили более 26,5 миллиона поездок, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru