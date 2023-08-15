Собянин рассказал о перспективах предпрофессиональных классов в старшей школе
Новые стандарты предпрофессионального обучения начнут внедрять в Москве с 1 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
Как отметил градоначальник, единые стандарты сделают предпрофессиональное обучение более качественным и привлекательным.
По словам мэра, невозможно бесконечно расширять направления профессиональных классов. Собянин напомнил, что столица уже юридически укрупнила школы и образовательные центры, теперь в них учатся по 3–4 тысячи ребят.
«За счет этого можно было сформировать полноценные профильные классы. И действительно, по четыре, пять, иногда и по шесть профильных классов. Они дают ребятам возможность выбрать свои профили, выбрать будущую специальность, направление учебы», — отметил мэр.
Предпрофессиональные направления планируют модернизировать и уже в текущем году стандартизировать подходы к таким классам. Собянин пояснил, что есть общее представление о них, однако нет понятного стандарта, и «качество классов вызывает вопросы».
«Доработаем эти стандарты и в этом году начнем активно их внедрять так, чтобы это было полноценное предпрофильное образование, которое поможет ребятам найти свою дорогу в жизнь», – подчеркнул градоначальник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru