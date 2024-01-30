Собянин рассказал о новых услугах и сервисах портала mos.ru

В прошлом году на mos.ru зарегистрировались более 400 тысяч пользователей, а услугами и сервисами портала воспользовались более 760 миллионов раз. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Стал удобнее поиск, появился раздел «Помощь», в личном кабинете модернизировали раздел «Безопасность», – уточнил мэр.

Он также отметил, что был запущен сервис «Мой питомец», упрощена регистрация старшеклассников на прохождение государственной итоговой аттестации, модернизирована услуга записи в первый класс, и другие полезные функции.

Собянин добавил, что в сервисе «Вывоз ненужных вещей» пополнили каталог новыми предметами для утилизации, а старшего поколения открыт онлайн-сервис записи в проект «Московское долголетие».