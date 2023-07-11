Собянин рассказал о новых детских больницах и поликлиниках Москвы

За последние 12 лет почти 40 медицинских объектов в сфере детского здравоохранения было построено в Москве, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Прежде всего, модернизируем материально-техническую базу. Строим детские поликлиники, больницы и перинатальные центры - 39 новых медицинских объектов за последние 12 лет», - отметил он.

Так, несколько недель назад в столице открыли ультрасовременный детский корпус в Коммунарке, а в 2022 году в ГКБ №67 имени Ворохобова заработал крупнейший в городе перинатальный центр. Также была перестроена Морозовская детская больница. В 2022 году была решена проблема с отсутствием своей детской больницы в Зеленограде.

Собянин рассказал о новых школах, детсадах и поликлиниках в трех округах Москвы

Глава города отметил, что обновленные больницы и корпуса оснащаются всем необходимым, передовым оборудованием.

Ранее Собянин сообщил, что три поликлиники, которые находятся на северо-востоке и западе Москвы, открылись после капитального ремонта.

Он отметил, что открылся филиал №1 детской городской поликлиники №130 в районе Крылатское. Также начал свою работу филиал №2 городской поликлиники №12 в Останкинском районе. Кроме того, открылась детско-взрослая поликлиника в поселке Рублево.

Собянин подчеркнул, что в этих медучреждениях получают медпомощь порядка 47 тысяч детей и взрослых. Он добавил, что они функционируют по новому стандарту столицы. Так, прием проводят врачи востребованных специальностей, а с помощью новой техники получилось расширить диагностические возможности.

А в конце июня мэр Москвы поручил ускорить работы по реконструкции зданий взрослой и детской поликлиник на территории района Марьино в ЮВАО. Такое распоряжение Сергей Собянин отдал в ходе осмотра работ по ремонту этих медучреждений на ул. Новомарьинская, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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