Собянин рассказал о новых детских больницах и поликлиниках Москвы

За последние 12 лет почти 40 медицинских объектов в сфере детского здравоохранения было построено в Москве, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Прежде всего, модернизируем материально-техническую базу. Строим детские поликлиники, больницы и перинатальные центры - 39 новых медицинских объектов за последние 12 лет», - отметил он.

Так, несколько недель назад в столице открыли ультрасовременный детский корпус в Коммунарке, а в 2022 году в ГКБ №67 имени Ворохобова заработал крупнейший в городе перинатальный центр. Также была перестроена Морозовская детская больница. В 2022 году была решена проблема с отсутствием своей детской больницы в Зеленограде.