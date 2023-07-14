Собянин рассказал о новой образовательной программе для московских врачей общей практики
В кадровом центре депздрава Москвы открылась новая образовательная программа для врачей общей практики, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
На сегодняшний день обучение проходят около 2,5 тысяч человек. Программа посвящена современным методам диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью.
По словам мэра, пациента будут сопровождать на каждом этапе. Система помощи включает амбулаторное и стационарное лечение, а также дополнительное лекарственное обеспечение и наблюдение. Данный кадровый центр не имеет аналогов в России и странах Восточной Европы.
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