Собянин рассказал о новой образовательной программе для московских врачей общей практики

В кадровом центре депздрава Москвы открылась новая образовательная программа для врачей общей практики, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На сегодняшний день обучение проходят около 2,5 тысяч человек. Программа посвящена современным методам диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

По словам мэра, пациента будут сопровождать на каждом этапе. Система помощи включает амбулаторное и стационарное лечение, а также дополнительное лекарственное обеспечение и наблюдение. Данный кадровый центр не имеет аналогов в России и странах Восточной Европы.

