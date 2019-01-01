Собянин рассказал о мерах поддержки развития периферийных районов

Московские власти вводят льготы за создание точек роста за пределами Третьего транспортного кольца. Об этом мэр столицы РФ Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте. Как отметил градоначальник, в мегаполисе постепенно улучшается ситуация с избыточной маятниковой миграцией.

Так, по словам Собянина, за минувшие 8 лет в бывших промзонах, Новой Москве и в других отдалённых от центра районах возведено до 15 миллионов квадратных метров магазинов, офисов, технопарков и других коммерческих объектов. Все они позволяют создавать новые рабочие места.

Как отмечает мэр, так называемая маятниковая миграция стала проблемой многих крупных городов мира, однако в столице РФ она приобрела «запредельные масштабы». Всего несколько лет назад около трёх с половиной миллионов человек каждое утро отправлялись в центр на работу. А вечером происходил обратный отток. На сегодня ситуация улучшается. Согласно данным, приведенным Сергеем Собяниным, сейчас в центре Москвы сконцентрировано 35% рабочих мест против 43% в 2010 году.

Ещё улучшить ситуацию позволит новый шаг столичных властей - финансовые преференции для инвесторов, которые создают рабочие места за пределами центра, отметил Собянин. Так, постановлением правительства города, принятом на этой неделе, застройщики освобождаются от дополнительного повышенного платежа за земельный участок в первый год строительства или реконструкции, если здание коммерческого назначения находится за пределами ТТК, передает АГН «Москва».

Сергей Собянин также подчеркнул, что снижение маятниковой миграции позволит улучшить транспортную ситуацию и экологию. Кроме того, москвичи смогут устраиваться на работу ближе к дому, теряя меньше времени на дорогу.

