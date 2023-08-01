Собянин рассказал о масштабном обновлении остановочных павильонов в Москве

В 2023 году в Москве появится 1,3 тыс. современных остановочных павильонов, рассазал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в городе было установлено больше 550 остановок нового типа за полгода. Всего в этом году установят 1,3 тысячи таких остановок, которые собираются на столичном заводе СВАРЗ.

По словам мэра, современные остановочные павильоны сделаны из нержавеющей стали и алюминия, оснащаются камерами видеонаблюдения и освещением, имеют большую крышу, которая лучше защищает от непогоды.