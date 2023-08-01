Собянин рассказал о масштабном обновлении остановочных павильонов в Москве

В 2023 году в Москве появится 1,3 тыс. современных остановочных павильонов, рассазал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в городе было установлено больше 550 остановок нового типа за полгода. Всего в этом году установят 1,3 тысячи таких остановок, которые собираются на столичном заводе СВАРЗ.

По словам мэра, современные остановочные павильоны сделаны из нержавеющей стали и алюминия, оснащаются камерами видеонаблюдения и освещением, имеют большую крышу, которая лучше защищает от непогоды.

Собянин: В этом году в Москве появится еще 29 маршрутов электробусов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый электробусный парк в Митино. Отмечается, что новый объект предназначен для хранения, техобслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса, по словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, работать в парке будут до 550 человек.

В пресс-службе московского правительства указали, что открытие электробусного парка «Митино» позволит увеличить количество электробусов на городских маршрутах, благодаря чему время ожидания на остановках в часы пик сократится в среднем на 30%.

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ФОТО: РИА Новости
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