Собянин рассказал о крупнейших проектах реставрации 2023 года

Более 2 тысяч объектов культурного наследия отреставрировали в Москве за 13 лет, в 2023 году исторический облик вернули 220 памятникам архитектуры. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем сайте.

Так, среди возрожденных объектов – Театр эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, исторический павильон №66 и памятник покорителям космоса на ВДНХ, фасады Нового собора и башни Донского монастыря.

«За последние 13 лет мы привели в порядок 2 тыс. 190 объектов культурного наследия. Символический рубеж – 2 тыс. – был достигнут в начале 2023 года. "Юбилейным" стал Дом Пантелеева на Земляном Валу, д. 56, стр. 3», – отметил Собянин.

По словам градоначальника, реставрационные работы продолжаются более чем на 500 памятниках архитектуры, в том числе в павильонах №6 «Химия» и №67 «Советская печать» на ВДНХ, церкви Вознесения Господня в Коломенском, доме архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке, кинотеатре «Ударник» на улице Серафимовича. В наступившем году продолжат реставрацию ансамбля Александринского дворца в усадьбе «Нескучное» и начнут работы в усадьбе «Кузьминки».

Собянин подробно рассказал об отреставрированных в прошлом году объектах. Так, специалисты привели в порядок Дом Пантелеева на ул. Земляной Вал, где открыли бутик-отель на 12 номеров, восстановили с помощью архивных данных Театр эстрады, обновили филиал Малого театра на Серпуховской площади. Также эксперты провели реставрацию доходного дома Натальи Тюляевой на ул. Забелина, восстановив фасады, паркет, изразцовые печи и лепнину. В дальнейшем в здании разместится Фонд поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева.

Самой масштабной реставрационной площадкой столицы остается ВДНХ, в прошлые годы были завершены работы на более чем 30 объектах выставки. Здесь отремонтировали павильоны №66, №59 «Зерно», №51 «Мясная промышленность», привели в порядок монумент покорителям космоса с памятником Константину Циолковскому.

