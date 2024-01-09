Собянин рассказал о крупнейших проектах реставрации 2023 года
Более 2 тысяч объектов культурного наследия отреставрировали в Москве за 13 лет, в 2023 году исторический облик вернули 220 памятникам архитектуры. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем сайте.
Так, среди возрожденных объектов – Театр эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, исторический павильон №66 и памятник покорителям космоса на ВДНХ, фасады Нового собора и башни Донского монастыря.
«За последние 13 лет мы привели в порядок 2 тыс. 190 объектов культурного наследия. Символический рубеж – 2 тыс. – был достигнут в начале 2023 года. "Юбилейным" стал Дом Пантелеева на Земляном Валу, д. 56, стр. 3», – отметил Собянин.
По словам градоначальника, реставрационные работы продолжаются более чем на 500 памятниках архитектуры, в том числе в павильонах №6 «Химия» и №67 «Советская печать» на ВДНХ, церкви Вознесения Господня в Коломенском, доме архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке, кинотеатре «Ударник» на улице Серафимовича. В наступившем году продолжат реставрацию ансамбля Александринского дворца в усадьбе «Нескучное» и начнут работы в усадьбе «Кузьминки».
Собянин подробно рассказал об отреставрированных в прошлом году объектах. Так, специалисты привели в порядок Дом Пантелеева на ул. Земляной Вал, где открыли бутик-отель на 12 номеров, восстановили с помощью архивных данных Театр эстрады, обновили филиал Малого театра на Серпуховской площади. Также эксперты провели реставрацию доходного дома Натальи Тюляевой на ул. Забелина, восстановив фасады, паркет, изразцовые печи и лепнину. В дальнейшем в здании разместится Фонд поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева.
Самой масштабной реставрационной площадкой столицы остается ВДНХ, в прошлые годы были завершены работы на более чем 30 объектах выставки. Здесь отремонтировали павильоны №66, №59 «Зерно», №51 «Мясная промышленность», привели в порядок монумент покорителям космоса с памятником Константину Циолковскому.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро завершены более чем наполовину
- Парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете собачьего мяса
- Башмет заявил, что его зарубежные гастроли «тихо переносят»
- СМИ: 20 регионов России столкнулись с дефицитом школьных учителей
- Более 6 тысяч жителей Находки в Приморье остались без отопления из-за аварии
- Число погибших при серии землетрясений в Японии достигло 202
- В многоэтажке в Казани взорвался газ
- СМИ: Химики в США выявили высокое содержание нанопластика в бутилированной воде
- Задержаны замглавы Подольска, начальник котельной и гендиректора завода в Климовске
- Сборы в российском кинопрокате в праздники составили рекордные 5,7 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru