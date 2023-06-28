Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Марьинских прудов

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил процесс комплексного благоустройства Марьинских прудов, где до начала сентября планируется завершить все работы. Он отметил, что до этого пруды были в безобразном состоянии, теперь же все будет сделано очень качественно.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков доложил Собянину, что на данном этапе практически все пруды почищены, работы завершатся к 1 сентября.

По словам заместителя мэра, также предусмотрено масштабное озеленение территории.