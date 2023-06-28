Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Марьинских прудов

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил процесс комплексного благоустройства Марьинских прудов, где до начала сентября планируется завершить все работы. Он отметил, что до этого пруды были в безобразном состоянии, теперь же все будет сделано очень качественно.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков доложил Собянину, что на данном этапе практически все пруды почищены, работы завершатся к 1 сентября.

По словам заместителя мэра, также предусмотрено масштабное озеленение территории.

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До этого Сергей Собянин рассказал о благоустройстве дворов столицы. Как отметил мэр, за последнее десятилетие в городе преобразились детские площадки, которые стали яркими игровыми комплексами для всестороннего развития детей. Новые площадки появляются в столичных районах по мере их благоустройства, здесь оборудуют веревочные парки, скалодромы, головоломки, скейт-парки, памп-треки и многое другое.

Кроме того, новые детские площадки возведут в ходе благоустройства дворов московских школ и детских садов. За два года власти обновили уже 600 территорий.

Собянин подчеркнул, что горожане сами инициируют создание игровых зон для детей.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СобянинБлагоустройствоМосква

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