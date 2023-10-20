Собянин рассказал о комплексной модернизации медицинской инфраструктуры
Системная модернизация здравоохранения продолжается в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Формируем новый медицинский каркас на базе крупных многопрофильных клиник. Изменили принцип оказания медицинской помощи, внедрили единые алгоритмы и стандарты. Эффективность лечения значительно выросла», — подчеркнул градоначальник.
Кроме того, в Москве усовершенствовали всю систему онкологической помощи, теперь горожане получают полный ее цикл на базе пяти современных онкоцентров. Собянин напомнил, что в 2013 году в столице запустили «сосудистую сеть», усовершенствовали паллиативную помощь. Также в городе завершается модернизация инфекционной службы, в приоритете повышение качества детской медпомощи.
В Москве за пять лет обновили 40% медицинской инфраструктуры, провели капремонт более 40 корпусов больниц, построили несколько крупных центров и комплексов. Ведутся работы в многопрофильном лечебном комплексе детской ГКБ святого Владимира, лучевом корпусе многопрофильного клинического центра «Коммунарка» и лечебно-диагностического комплекса городской онкобольницы в Сколково.
Собянин подчеркнул, что в Москве возведут и отремонтрируют по 1 млн кв. м медицинских объектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евро упал ниже 102 рублей впервые с 28 сентября
- Московские инвесторы начали строительство 66 социальных объектов в текущем году
- Илон Маск потерял за сутки $16 млрд из-за падения акций Tesla
- ФСБ выявила 119 подпольных «оружейников» за два месяца по всей России
- Kan: Аббас отказался от переговоров с Байденом
- В Грузии разработали план на случай ядерной войны
- Lada, «Москвич» и Haval включили в список машин для использования госслужащими
- Сборы якутского кинематографа превысили исторический максимум
- Депутат Хамзаев предложил закрепить понятие социально ответственного бизнеса
- Южная Корея и Британия провели масштабные военные учения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru