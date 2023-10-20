Собянин рассказал о комплексной модернизации медицинской инфраструктуры

Системная модернизация здравоохранения продолжается в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Формируем новый медицинский каркас на базе крупных многопрофильных клиник. Изменили принцип оказания медицинской помощи, внедрили единые алгоритмы и стандарты. Эффективность лечения значительно выросла», — подчеркнул градоначальник.

Кроме того, в Москве усовершенствовали всю систему онкологической помощи, теперь горожане получают полный ее цикл на базе пяти современных онкоцентров. Собянин напомнил, что в 2013 году в столице запустили «сосудистую сеть», усовершенствовали паллиативную помощь. Также в городе завершается модернизация инфекционной службы, в приоритете повышение качества детской медпомощи.

В Москве за пять лет обновили 40% медицинской инфраструктуры, провели капремонт более 40 корпусов больниц, построили несколько крупных центров и комплексов. Ведутся работы в многопрофильном лечебном комплексе детской ГКБ святого Владимира, лучевом корпусе многопрофильного клинического центра «Коммунарка» и лечебно-диагностического комплекса городской онкобольницы в Сколково.

Собянин подчеркнул, что в Москве возведут и отремонтрируют по 1 млн кв. м медицинских объектов.

