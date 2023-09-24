Собянин рассказал о детеныше панды из Московского зоопарка
Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о состоянии панды, родившейся месяц назад в Московском зоопарке.
Градоначальник отметил, что все параметры маленькой панды в норме. Ее вес достиг 1 тыс. 288 г. У детеныша появилась шерсть и изменилась терморегуляция.
«Специалисты говорят, что все параметры в норме, новый житель Московского зоопарка правильно развивается и хорошо набирает вес», – подчеркнул мэр.
24 сентября детенышу исполнился месяц. Зоологи осмотрели панду и выяснили, что это самка.
Специалисты продолжают наблюдение за состоянием панды. В инкубаторе поддерживается комфортная температура и влажность воздуха.
О первом в России рождении детеныша большой панды Московский зоопарк сообщил 30 августа.
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