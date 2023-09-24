Собянин рассказал о благоустройстве территории у Коньковских прудов
Второй этап благоустройства территории возле Коньковских прудов завершился в Москве в 2023 году, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Так, специалисты сделали над водоемами деревянные настилы в виде лепестков, и теперь там проходят занятия йогой. Кроме того, на песчаном пляже привели в порядок волейбольную площадку, рядом с прудом обустроили сцену с амфитеатром и декоративными навесами-лепестками, открыли бесплатный пункт проката спортивного инвентаря.
«Теперь с утра до позднего вечера на Коньковских прудах проходят зарядки, медитации, творческие мастер-классы, лекции, спортивные турниры, кинопоказы под открытым небом», - отметил градоначальник.
Основной объем работ был выполнен еще в 2022 году: на берегу поставили лежаки, по периметру водоемов – парковые качели, оборудовали большую спортивную зону для силовых и кардиотренировок. Тогда же в границах ул. Островитянова, Профсоюзная и Введенского привели в порядок 24 двора. В ходе благоустройства были созданы пешеходные связи между жилыми кварталами и станциями метро «Коньково» и «Беляево».
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