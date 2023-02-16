Собянин рассказал о 4 тысячах спасенных жизней за месяц в больнице Вересаева

«Команда флагманского центра больницы имени Вересаева спасла около 4 тысяч пациентов в первый месяц работы», - отметил градоначальник.

По словам мэра, чаще всего медики центра сталкивались с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, различными травмами и острыми хирургическими случаями. Именно в больнице Вересаева врачи впервые применили новый стандарт экстренной медицинской помощи.

Глава столицы также отметил, что около 20% пациентов были в тяжелом состоянии, 45% - в состоянии средней тяжести, еще 35% - в удовлетворительном.

Ранее Собянин заявлял, что Московские терапевты поставили 9 млн диагнозов с помощью нейросетей, передает НСН. По его словам, система поддержки принятия врачебных решений, которая работает в московских поликлиниках работает, помогла врачам поставить более девяти млн предварительных диагнозов, а времени на назначение дополнительных исследований и консультаций теперь требуется в среднем в 10 раз меньше.

