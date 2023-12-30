Собянин рассказал, какие объекты отреставрировали на ВДНХ в этом году

В числе трех наиболее популярных после реставрации павильонов в тройке лидеров оказались №1 «Центральный»; №34 «Космос»; №11 «Металлургия». Фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос» также набрали наибольшее число голосов. Главный вход, Северный и Южный заняли соответственно первое, второе и третье места в симпатиях москвичей.

«С 2014 года ВДНХ переживает настоящую эпоху возрождения. Реставрируются и возвращаются на прежние места памятники и шедевры искусства, открываются исторические павильоны. В них размещаются музеи, культурные и образовательные центры. Уже готово больше 30 объектов культурного наследия», – рассказал мэр.

Ранее Собянин рассказал, что более 30 объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».