Собянин рассказал, как преобразится после благоустройства парк «Яуза»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что комплексное благоустройство участков парка «Яуза» вдоль ул. Сухонская и Олонецкого проезда почти завершено, сообщает пресс-служба московского правительства.

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В ходе осмотра работ он напомнил, что благоустройство началось в 2017 году, изначально был «гигантский объём» работ, затрагивающий «несколько районов» вокруг.

«Здесь несколько остаётся участков, но это в основном промзоны и какие-то крупные инвестиционные проекты. Этим года два ещё заниматься», - подчеркнул градоначальник.

В ходе общения с местными жителями он указал, что они теперь живут «рядом с самым большим парком Москвы».

Также мэр рассказал, что в планах организовать «штук пять» пляжных зон и бассейнов «с подогревом вдоль Яузы», благодаря чему купаться и загорать можно будет не выезжая из Москвы.

Ранее Собянин заявил, что отдых у Москвы-реки в Марьино, Капотне, Братеево, Зябликово и Орехово-Борисово стал одним из самых популярных развлечений горожан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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