Собянин рассказал, как московские специалисты обеспечивают сохранность Вечного огня

По словам Собянина, основные профилактические и ремонтные работы проходят по вечерам, после закрытия Александровского сада для посетителей.

«Ежедневно сотрудники Мосгаза осматривают конструкцию. А раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы проводят профилактику Вечного огня... Но накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы профилактика может проводиться в торжественной обстановке», – рассказал мэр Москвы.

Он обратил внимание на то, что обслуживание Вечного огня за много лет стало почетной работой повышенной сложности. К ней привлекают только опытных и квалифицированных специалистов газового хозяйства Москвы. Пламя Вечного огня переносят на временную горелку уменьшенную копиею основной. Для этого используют копию исторического факела, зажженного в 1967 году. Специалисты, подняв звезду, проверяют, чистят и меняют оборудование. Когда работы заканчивают, возвращают пламя Вечного огня на место.

«Кроме того, Мосгаз разработал переносные устройства и факелы, предназначенные для торжественной передачи частички пламени Вечного огня на другие воинские мемориалы», - рассказал Сергей Собянин.

Он напомнил, что от Вечного огня в Александровском саду зажжен Огонь в городе-герое Туле, его частицы переданы в Главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот». Также в 2022 году сотрудники Мосгаза доставили частицу Вечного огня в Донецкую Народную Республику. 8 сентября пламя зажгли на вершине мемориала Саур-Могила. В канун празднования 80-летия со дня создания подпольной организации «Молодая гвардия» 26 сентября 2022 года в Луганской Народной Республике открыли после реставрации мемориал «Непокоренные»: огонь памяти в Краснодоне был также зажжен от московского Вечного огня.

Его впервые зажгли в Москве в 22-ю годовщину Победы 8 мая 1967 года, него пламя не гаснет более 55 лет, напомнил московский мэр.





