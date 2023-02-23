Собянин рассказал, как московские специалисты обеспечивают сохранность Вечного огня
В День защитников Отечества, когда россияне традиционно возлагают цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы, мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге рассказал, как обслуживают главный военный мемориал России.
По словам Собянина, основные профилактические и ремонтные работы проходят по вечерам, после закрытия Александровского сада для посетителей.
«Ежедневно сотрудники Мосгаза осматривают конструкцию. А раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы проводят профилактику Вечного огня... Но накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы профилактика может проводиться в торжественной обстановке», – рассказал мэр Москвы.
Он обратил внимание на то, что обслуживание Вечного огня за много лет стало почетной работой повышенной сложности. К ней привлекают только опытных и квалифицированных специалистов газового хозяйства Москвы. Пламя Вечного огня переносят на временную горелку уменьшенную копиею основной. Для этого используют копию исторического факела, зажженного в 1967 году. Специалисты, подняв звезду, проверяют, чистят и меняют оборудование. Когда работы заканчивают, возвращают пламя Вечного огня на место.
«Кроме того, Мосгаз разработал переносные устройства и факелы, предназначенные для торжественной передачи частички пламени Вечного огня на другие воинские мемориалы», - рассказал Сергей Собянин.
Он напомнил, что от Вечного огня в Александровском саду зажжен Огонь в городе-герое Туле, его частицы переданы в Главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот». Также в 2022 году сотрудники Мосгаза доставили частицу Вечного огня в Донецкую Народную Республику. 8 сентября пламя зажгли на вершине мемориала Саур-Могила. В канун празднования 80-летия со дня создания подпольной организации «Молодая гвардия» 26 сентября 2022 года в Луганской Народной Республике открыли после реставрации мемориал «Непокоренные»: огонь памяти в Краснодоне был также зажжен от московского Вечного огня.
Его впервые зажгли в Москве в 22-ю годовщину Победы 8 мая 1967 года, него пламя не гаснет более 55 лет, напомнил московский мэр.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+14 721 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+15 028 / сут.
- Глава Курской области заявил, что ВСУ обстреляли окрестности двух сёл
- В Забайкалье раскрыли кражу более 60 кг золота из машины фельдъегерской службы
- Путин рассказал о фонде по поддержке семей погибших участников СВО
- Путин: забота о защитниках страны является святой обязанностью государства
- Посольство Швейцарии в Москве оцепили из-за подозрительного пакета
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киеве
- Кулеба: Украина не будет использовать истребители и дальнобойное оружие против России
- В Белгородской области ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка
- Падение самолета Минобороны в Белгородской области. Что известно?
- Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru