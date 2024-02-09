Собянин: Промышленным предприятиям Москвы доступно более 20 мер поддержки

В 2023 году поддержку Москвы получили свыше 800 промышленных предприятий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Промышленникам доступны больше 20 системных мер поддержки и ряд антикризисных инструментов», – добавил он.

Как пояснил мэр города, московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства представляет производителям льготные займы. Среди прочего предприятиям доступны субсидии на компенсацию части процентных платежей по инвестиционным кредитам на разработку инфраструктуры и закупку оборудования. В прошлом году общая сумма одобренных кредитов составила 105 миллиардов рублей.

На данный момент в столице заключено 14 офсетных контрактов, 10 из них были подписаны в 2023 году. По итогу года 70 предприятий получили статус промышленного комплекса. В этом случае промышленникам доступен специальный налоговый режим. Также значительные льготы получают резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва».

