Собянин: Проект «Москва» делает столицу самым лучшим городом мира

Мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире канала М24 представил ключевые направления развития Москвы и подробно рассказал о планах по возведению метро и дорог, об успехах в сфере образования и медицины, а также затронул темы экологии и реконструкции памятников архитектуры.

Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

По словам Собянина, Москва определяет развитие всей страны. Он отметил, что на долю столицы приходится пятая часть ВВП России. Так, за последние 5 лет валовый региональный продукт города увеличился на 12,4%, а объем инвестиций в два раза.

Мэр также напомнил, что в городе создан новый транспортный каркас. Он подчеркнул, что от развития транспорта в Москве зависит жизнь каждого москвича и во многом логистика страны.

Собянин напомнил, что город поставил задачу обеспечить метрополитеном в шаговой доступности не менее 90% москвичей. Так, за 13 лет открылось 78 новых станций метро, а в настоящее время идет проектирование и возведение еще 60 станций. При этом еще одно важное достижение — это строительство вокзалов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры