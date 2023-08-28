Собянин: Проект «Москва» делает столицу самым лучшим городом мира
Мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире канала М24 представил ключевые направления развития Москвы и подробно рассказал о планах по возведению метро и дорог, об успехах в сфере образования и медицины, а также затронул темы экологии и реконструкции памятников архитектуры.
По словам Собянина, Москва определяет развитие всей страны. Он отметил, что на долю столицы приходится пятая часть ВВП России. Так, за последние 5 лет валовый региональный продукт города увеличился на 12,4%, а объем инвестиций в два раза.
Мэр также напомнил, что в городе создан новый транспортный каркас. Он подчеркнул, что от развития транспорта в Москве зависит жизнь каждого москвича и во многом логистика страны.
Собянин напомнил, что город поставил задачу обеспечить метрополитеном в шаговой доступности не менее 90% москвичей. Так, за 13 лет открылось 78 новых станций метро, а в настоящее время идет проектирование и возведение еще 60 станций. При этом еще одно важное достижение — это строительство вокзалов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Элтон Джон был госпитализирован после падения в собственном доме
- Почти 40 процентов министерств РФ работают с обратной связью в соцсетях
- Останина назвала неэффективным законопроект об увеличении маткапитала
- Глава МИД Украины посетит Испанию, Францию и Чехию
- Памфилова пообещала бороться с «подлыми виртуальными крысами» на выборах
- Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана
- Путин выразил соболезнования семье Пригожина
- Песков: В Кремле располагают информацией о похоронах Пригожина
- Песков анонсировал зарубежные поездки Путина
- ВМФ России поразил склад ВСУ с авиационным вооружением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru