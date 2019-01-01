Собянин принял участие в параде Кадетского движения на Поклонной горе

Сергей Собянин принял участие в параде московского кадетского движения «Не прервется связь поколений». Мероприятие посвящено 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и прошло на территории мемориального комплекса «Поклонная гора» рядом с Музеем Победы.

В его ходе, мэр Москвы поздравил участников парада с Днем герба и флага Москвы. Градоначальник добавил, что впервые участие в параде примут кадеты из других городов России, в частности, из Ижевска, Перми, Краснодара и Ростова-на-Дону. А перед пачалом парада Сергей Собянин почтил память погибших при возгорании самолета в Шереметьево минутой молчания.

Напомним, парад Кадетского движения «Не прервется связь поколений!» традиционно проходит 6 мая, в День святого Георгия Победоносца и День герба и флага Москвы.

В настоящее время кадетские классы открыты в 195 общеобразовательных школах столицы. Кадетское образование является одним из видов профильного обучения в учебных заведениях Москвы – его получают 16,5 тыс. учащихся.

