Собянин представил топ-5 мостов с лучшими видами на ночную Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что вечером в столице зажигается почти миллион уличных светильников.

Собянин рассказал, как москвички могут реализовать себя при поддержке города

Он отметил, что у каждого объекта имеется уникальная подсветка, и наслаждаться видами ночной столицы лучше с центральных мостов города.

Отмечается, что наиболее эффектные виды Москвы открываются с Патриаршего, Большого Каменного, Большого Устьинского, Крымского и Третьяковского мостов.

Ранее Собянин заявил, что в Москве планируется начать строительство моста через Москву-реку в створе Берегового проезда и двух пешеходных мостов через Нагатинский затон и Яузу близ МГТУ имени Баумана, сообщает НСН.

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ФОТО: AFI Development
ТЕГИ:мостСергей СобянинМосква
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