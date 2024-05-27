Собянин представил масштабный проект благоустройства территории Росбиотеха

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем блоге, что столица принимает активное участие в благоустройстве находящегося на улице Врубеля (район Сокол) кампуса Российского биологического университета (Росбиотеха) — флагмана научных разработок в сфере здоровьесбережения и биотехнологий.

Так, вузом сегодня создается настоящий биогород. Один из этапов проекта — строительство учебно-лабораторного комплекса и ремонт студенческого общежития на 670 мест. Учащиеся попросили включить в проект и масштабные работы по благоустройству территории.

Собянин добавил, что территория вуза станет пространством, доступных не только для учащихся и преподавателей, но и для всех желающих. Здесь будут проводиться открытые образовательные программы и занятия спортом, а также различные городские мероприятия и демонстрации инновационных разработок.

Будут созданы три функциональные зоны. Первая появится во внутреннем дворе главного здания университета, который сегодня используется для бытовых и технических нужд. Планируется, что здесь появятся павильоны для коворкингов и лектория, а также летняя сцена с медиаэкраном. Обновленное пространство можно будет использовать как место для общения, образования или отдыха. Кроме того, в первой зоне появятся небольшой сухой фонтан и амфитеатр.

Вторая зона будет находиться между строениями А и В, на месте прохода к корпусам и парковки. Здесь появятся спортивный мини-кластер, игровая зона для детей, а также гастропарк с фуд-траками, модульными кафе и бистро. Также прилегающую территорию озеленят.

Третья зона разместится между корпусами общежития, учебным зданием и жилым домом, на месте старой спортплощадки. Здесь появится комплекс для игр с мячом как для студентов, так и для жителей окрестных домов.

Кроме того, поблизости обустроят небольшую трибуну, появится зона воркаута, площадка с силовыми тренажерами и место для игры в панна-футбол. Также здесь появятся столы для пинг-понга, летняя терраса и зона отдыха.

«Уверен, что по завершении работ кампус Росбиотеха станет еще одной классной точкой притяжения для жителей города», — заявил Собянин.

