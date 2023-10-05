Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале поздравил педагогов столицы с Днем учителя.
Как отметил градоначальник, учитель – важнейшая профессия и высокое призвание во все времена.
«Ваш труд выходит далеко за рамки простой передачи накопленных знаний. Вы помогаете детям расширять кругозор, раскрывать таланты и способности, правильно выбирать будущую профессию», — написал Собянин.
Мэр выразил особую признательность ветеранам педагогического труда, которые внесли вклад в обучение и воспитание нескольких поколений и передали свой опыт нынешним учителям.
Как отметил Собянин, московская школа развивается, сочетая наследие просвещения и современные технологии. Столичные ученики показывают отличные результаты на олимпиадах, успешно сдают экзамены и поступают в ведущие вузы.
«Желаю вам, дорогие педагоги, крепкого здоровья, благополучия, новых достижений на благо города и его жителей», – заключил мэр.
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