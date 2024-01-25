Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов вузов и колледжей столицы с Татьяниным днем. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что Москва является столицей российского студенчества. В московских учебных заведениях обучаются более 900 тысяч человек.

«У вас масса возможностей реализовать свои таланты, добиться успеха, принести пользу людям и внести вклад в развитие любимого города», – отметил мэр.

По словам Собянина, к празднику в городе подготовили множество событий, в том числе традиционные катания на коньках, фестивали, мастер-классы, квесты и конкурсы.

Градоначальник пожелал студентам отличного настроения.

«А еще желаю ценить дружбу, наслаждаться молодостью и твердо верить, что у вас все получится», – добавил Собянин.

