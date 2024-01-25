Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов вузов и колледжей столицы с Татьяниным днем. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
Собянин подчеркнул, что Москва является столицей российского студенчества. В московских учебных заведениях обучаются более 900 тысяч человек.
«У вас масса возможностей реализовать свои таланты, добиться успеха, принести пользу людям и внести вклад в развитие любимого города», – отметил мэр.
По словам Собянина, к празднику в городе подготовили множество событий, в том числе традиционные катания на коньках, фестивали, мастер-классы, квесты и конкурсы.
Градоначальник пожелал студентам отличного настроения.
«А еще желаю ценить дружбу, наслаждаться молодостью и твердо верить, что у вас все получится», – добавил Собянин.
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