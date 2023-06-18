Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником

Градоначальник назвал профессию медика одной из самых благородных. Ее выбирают сильные и ответственные люди, подчеркнул мэр.

«Дорогие медицинские работники, от лица москвичей поздравляю каждого из вас с праздником! Спасибо за ваш труд! Жизнь и здоровье горожан в надежных руках», - написал Собянин в своем блоге.

Мэр уточнил, что в системе здравоохранения Москвы трудятся около 180 тысяч человек.

Он предложил всем желающим поздравить медицинских работников. Для этого нужно заполнить и отправить открытку в соответствующем разделе на сайте столичного департамента здравоохранения.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о расширении функционала цифрового паспорта поликлиники.

