Собянин: порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом

Глава Москвы Сергей Собянин в связи с возможными провокациями и призывами к участию в субботней несанкционированной акции в центре столицы заявил, что порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законодательством. Об этом мэр Москвы написал в своем Twitter.

«Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков, ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», - отметил Собянин.

Мэр столицы предупредил о массовой агитации москвичей и гостей города по участию в незаконной акции.

«По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей», - цитирует ТАСС градоначальника.

Напомним, представители ГУ МВД по Москве и департамента региональной безопасности заявляли об отсутствии каких-либо уведомлений на согласование массовых мероприятий. Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в несанкционированной акции.

