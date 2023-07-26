Собянин пообщался с контрактником в едином пункте отбора на военную службу

Мэр российской столицы Сергей Собянин посетил единый пункт отбора на военную службу, где пообщался с подписавшими контракт. Градоначальник произнёс слова благодарности в их адрес.

Как отметил мэр, он благодарен контрактникам за их выбор отправиться в зону проведения спецоперации, а также за и самоотверженную работу. Единый пункт отбора на военную службу по контракту функционирует на севере Москвы в Бутырском районе по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Информация по работе пункта также доступна по номеру горячей линии 117. Специалисты на месте помогают желающим поступить на контрактную службу с оформлением документов, а также рассказывают о соответствующих выплатах и льготах.

