Собянин пообщался с контрактником в едином пункте отбора на военную службу
Мэр российской столицы Сергей Собянин посетил единый пункт отбора на военную службу, где пообщался с подписавшими контракт. Градоначальник произнёс слова благодарности в их адрес.
Как отметил мэр, он благодарен контрактникам за их выбор отправиться в зону проведения спецоперации, а также за и самоотверженную работу. Единый пункт отбора на военную службу по контракту функционирует на севере Москвы в Бутырском районе по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.
Информация по работе пункта также доступна по номеру горячей линии 117. Специалисты на месте помогают желающим поступить на контрактную службу с оформлением документов, а также рассказывают о соответствующих выплатах и льготах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru